В Одессе активисты возле суда требуют арестовать задержанного за попытку убийства своей жены мужчину (фото)

На акцию против домашнего насилия вышла дочь подозреваемого с плакатом: «Я хочу, чтобы он сел».

Возле Киевского районного суда Одессы активисты требуют арестовать задержанного за попытку убийства своей жены уроженца Ирака, гражданина Украины Фейсала Хазаля Гелана.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня София Гелан – дочь пострадавшей Татьяны Бурчановой и подозреваемого – с поддержавшими ее активистами вышла на акцию протеста к зданию суда.

Предполагается, что сегодня в этом суде будет избираться мера пресечения подозреваемому Гелану, который нанес своей 43-летней супруге тяжелые ножевые ранения.

Читайте такжеВ Одесской области уроженец Ирака жестоко порезал ножом свою супругу и попытался сбежать за границу

Участники акции – молодые люди – пришли к зданию суда с плакатами: «Бить нельзя помиловать», «Каждые 40 минут от насилия умирает одна женщина», «Нет насилию», «Бьет, значит сядет», «Справедливый суд», «Дом – иногда самое опасное место».

Дочь потерпевшей и подозреваемого держит плакат: «Я хочу, чтобы он сел».

Девушка сообщила журналистам, что ее мать находится в реанимации в критическом состоянии. В результате девяти ножевых ранений она потеряла много крови, у нее повреждены желудок, легкое, печень, кишечник, порезана шея.

Медики от прогнозов воздерживаются, отмечая, что первые четыре дня после ранения – показательны.

«Неизвестно, выживет ли она. У нее проблема со свертыванием крови, поэтому постоянно нужна донорская кровь», - сказала Гелан.

По ее словам, на протяжении почти 20-летнего брака отец избивал и унижал мать, не давал развод, шантажируя, в том числе «финансовыми проблемами».

Недавно женщина все-таки решила развестись и, чтобы обезопасить себя, переехала к сестре, где супруг ее разыскал и подстерег.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области при попытке пересечь государственную границу задержан уроженец Ирака, гражданин Украины Фейсал Хазаль Гелан, который 11 сентября нанес своей жене Татьяне Бурчановой тяжелые ножевые ранения, после чего пытался покинуть Украину.

Он набросился на супругу в лифте дома, где она временно проживала у родственницы, и нанес 9 ножевых ранений.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Родственники опасаются, что супруг, который неоднократно отказывался дать развод жене, попытается «откупиться и выйти на свободу».