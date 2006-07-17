Под Киевом столкнулись три иномарки: есть пострадавшие

На автодороге Киев-Житомир неподалеку от села Стоянка Киево-Святошинского района в результате столкновения легковых автомобилей "Лексус-ЛХ407", "Дэо-сенс" и "Мерседес-190" пострадали шесть человек, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу пгт.Буча.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - водитель автомобиля "Дэо-сенс" не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 23 человека и 203, - травмированы.