Патриарх Филарет во Владимирском соборе передаст верующим Благодатный Огонь

Сегодня в 20:00 во Владимирском Кафедральном Патриаршем соборе Киева (Киев, бульвар Тараса Шевченко, 20) Святейший Патриарх Филарет встретит и передаст верующим Благодатный Огонь из Иерусалима, который привезен официальной делегацией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Об этом сообщает пресс-центр Киевской патриархии.

Как отмечается в сообщении, делегация Волынской епархии УПЦ Киевского Патриархата по приглашению Иерусалимской Православной Церкви в Великую субботу, 11 апреля 2015 посетила Храм Воскресения Христова в Иерусалиме и у Ковуклии получила Огонь.

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Вечером самолет из Иерусалима прибывает в аэропорт Борисполь, а в 20:00 Огонь прибудет во Владимирский Патриарший собор.

Справка. Благодатный Огонь - распространенная в православии название огня, используемого в пасхальный церемонии выноса Святого Света из Гроба Господня, в Иерусалимском Храме Воскресения. Церемония проводится в Великую субботу совместно греческим Иерусалимским православным патриархатом и иерусалимским патриархатом Армянской апостольской церкви. Вынесение Благодатного Огня символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть воскресение Господа, отмечается в сообщении.