Нацгвардейцы со стрельбой ловили пьяного водителя на блокпосту в Мариуполе

На предупреждение нарушитель не отреагировал, после задержания ему было предоставлена домедицинская помощь в связи с травмированием.

Бойцы Национальной гвардии Украины задержали пьяного водителя, который пытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Читайте такжеРемонт стратегической дороги между Днепром и Мариуполем обещают завершит осенью

Отмечается, что военнослужащие Нацгвардии для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013.

"Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. Нарушая требования военного наряда гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блок пост на транспортном средстве", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить беглеца, нацгвардейцы после устного предупреждения использовали оружие: сначала сделали предупредительный выстрел вверх, на который водитель не отреагировал, затем открыли огонь по колесам.

"Гражданин К. был задержан и ему предоставлена домедицинская помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - отметили в пресс-центре ООС.

В настоящее время нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции Украины в г. Мариуполь.