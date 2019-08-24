Шествие достоинства в Киеве: Бадоеву и Коляденко не будут платить за режиссуру из бюджета

Клипмейкер Бадоев и хореограф Елена Коляденко стали режиссерами Шествия достоинства ко Дню независимости.

Бюджетные средства не будут тратить на оплату услуг клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко, которые стали режиссерами Шествия достоинства на День независимости.

Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на запрос «theБабеля».

«Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась», — говорится в ответе.

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Клипмейкер Бадоев и хореограф Елена Коляденко стали режиссерами Шествия достоинства ко Дню независимости. По словам Бадоева, в шествии примут участие представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День независимости, а вместо этого устроить в Киеве Шествие достоинства.

Зеленский заявил, что средства, предусмотренные на проведение военного парада 24 августа перенаправляют на выплаты премий военным.

Позже министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате премий военным в размере 1-2 тыс. грн ($40-80).