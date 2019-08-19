В Киеве провели первую репетицию Марша ко Дню Независимости (видео)
00:58, 19 августа 2019Общество
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Члены Муниципальной стражи, а они станут стюардами, определялись, как будут выглядеть колонны участников марша и как их сопровождать.
Первую организационную репетицию Марша защитников Украины провели в Киеве.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Члены Муниципальной стражи, а они станут стюардами, определялись, как будут выглядеть колонны участников марша и как их сопровождать.
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О своем участии там заявили 9 тысяч человек. После того, как президент объявил, что традиционного парада на Крещатике не будет, ветеранские организации сообщили, что они 24 августа сами проведут марш.
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