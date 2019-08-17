СБУ раскрыла схему захвата госимущества на 1,5 миллиарда гривень

В числе задержанных - двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева.

В Киеве задержаны семь членов преступной группировки, которые организовали схему завладения недвижимым имуществом на 1,5 млрд грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн», - написал Луценко.

Он отметил, что по результатам спецоперации задержаны семь человек, среди которых трое организаторов и четверо исполнителей.

«В числе задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции города Киева», - уточнил Луценко.

Он также отметил, что изъятые документы позволяют в дальнейшем проработать роль судей в принятии нужных рейдерам решений.