цей матеріал доступний українською

СБУ раскрыла схему захвата госимущества на 1,5 миллиарда гривень

22:00, 17 августа 2019
Общество
358 0
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко / УНИАН

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСуд удовлетворил заявление прокурора об исправлении ошибки в определении суда об избрании меры пресечения Грымчаку

«Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн», - написал Луценко.

Он отметил, что по результатам спецоперации задержаны семь человек, среди которых трое организаторов и четверо исполнителей.

«В числе задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции города Киева», - уточнил Луценко.

Он также отметил, что изъятые документы позволяют в дальнейшем проработать роль судей в принятии нужных рейдерам решений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #СБУ#госимущество