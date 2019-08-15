Цифровое государство: команда Зеленского покажет бренд проекта в сентябре

Бренд цифрового государства презентуют на международном IT-форуме.

Команда президента Владимира Зеленского 27 сентября в Запорожье представит бренд цифрового государства.

Об этом информирует пресс-служба ОП.

Презентация проекта состоится в рамках International IT Forum.

На форуме, в частности, будет работать панельная дискуссия с экспертами о государственно-частных партнерствах в пределах диджитализации страны.

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Кроме того, запланированы выступления владельцев и руководителей мирового уровня по инновациям в бизнесе и в муниципальном управлении, а также выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в сфере робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий).

International IT Forum – это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3 тысяч национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия – популяризация ценностей качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.

Как сообщал УНИАН, в сентябре команда президента презентует в рамках инициативы "Государство в смартфоне" онлайн-кабинет для застройщиков, с помощью которого все разрешения на строительство можно будет получить без необходимости носить их в Государственную архитектурно-строительную комиссию.