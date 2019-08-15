"Никаких материалов по делу Гандзюк не скрывали": СБУ ответила на обвинения Луценко

В Службе безопасности Украины называют ложным утверждение генпрокурора, что СБУ якобы скрыла материалы допроса свидетеля, которые могли расширить круг заказчиков нападения на Гандзюк.

В Службе безопасности Украины заявляют, что не скрывали никаких материалов допроса свидетелей по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как отмечается в сообщении СБУ в Facebook, утверждение генерального прокурора Юрия Луценко, распространенное в интернете, является ошибочным.

"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - уверяют в СБУ.

Читайте такжеДело Гандзюк: прокуратура заключила соглашение с Павловский без ведома отца убитой активисткы

"Допрос свидетеля, который показал, что, со слов другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного влияния на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых сообщил свидетель, через проведение соответствующих мероприятий", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства по подозрению главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и ранее судимого гражданина Алексея Левина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, против Гандзюк.

Копия протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства № 12018230040002816 по обвинению Сергея Торбина и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Гандзюк. Также копия протокола включена в реестр документов, выделенных прокурором из уголовного производства № 22019000000000102 в уголовное производство № 12018230040002816.

В СБУ заявляют, что с материалами указанного уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, ознакомилась сторона защиты. Материалы уголовного производства № 12018230040002816 за сопроводительным письмом № 6/3818 от 20 мая 2019 года Главным следственным управлением СБУ были направлены в Генеральную прокуратуру для поддержания государственного обвинения.

Также копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства № 22019000000000101 по обвинению бывшего помощника народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука Игоря Павловского – том № 3 листы дела 56-63, которые с сопроводительным письмом № 6/5100 от 04.07.2019 направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в СБУ скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк.