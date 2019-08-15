"Никаких материалов по делу Гандзюк не скрывали": СБУ ответила на обвинения Луценко
В Службе безопасности Украины заявляют, что не скрывали никаких материалов допроса свидетелей по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Как отмечается в сообщении СБУ в Facebook, утверждение генерального прокурора Юрия Луценко, распространенное в интернете, является ошибочным.
"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - уверяют в СБУ.
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"Допрос свидетеля, который показал, что, со слов другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного влияния на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых сообщил свидетель, через проведение соответствующих мероприятий", - сказано в сообщении.
В СБУ отмечают, что вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства по подозрению главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и ранее судимого гражданина Алексея Левина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, против Гандзюк.
Копия протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства № 12018230040002816 по обвинению Сергея Торбина и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Гандзюк. Также копия протокола включена в реестр документов, выделенных прокурором из уголовного производства № 22019000000000102 в уголовное производство № 12018230040002816.
В СБУ заявляют, что с материалами указанного уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, ознакомилась сторона защиты. Материалы уголовного производства № 12018230040002816 за сопроводительным письмом № 6/3818 от 20 мая 2019 года Главным следственным управлением СБУ были направлены в Генеральную прокуратуру для поддержания государственного обвинения.
Также копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства № 22019000000000101 по обвинению бывшего помощника народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука Игоря Павловского – том № 3 листы дела 56-63, которые с сопроводительным письмом № 6/5100 от 04.07.2019 направлены в Генеральную прокуратуру Украины.
Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в СБУ скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк.