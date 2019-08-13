Суд в РФ продлил арест шестерых фигурантов по "делу Хизб ут-Тахрир"

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия.

Кировский районный суд города Ростов-на-Дону продлил арест шестерых фигурантов второй симферопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» до 15 ноября.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 12 августа 2019 года, состоялось судебное заседание по «делу Хизб ут-Тахрир»(вторая Симферопольская группа) в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова", - говорится в сообщении.

В частности, ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривал Кировский районный суд города Ростов-на-Дону.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года", - заявили правозащтники.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе.

В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Руслан Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

11 июля 2019 года Верховный суд РФ сократил сроки заключения на три месяца.