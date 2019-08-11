Календарь событий: как скворцы «поломали» Биг-Бен, а в США приковывали цепями таксофоны, Берлинская стена, прародитель телефонного «Алло», первое в мире смертельное ДТП и скандальная «Лолита»

12 августа

Неделя начинается с Международного дня молодежи, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году по инициативе Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. На сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей - около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда живут в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются ВИЧ-инфекцией. В то время, как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.

Есть 12 августа и знаменательные даты. Так, в этот день в 1658 году в Новом Амстердаме был сформирован первый в Северной Америкеполицейский отряд - Рательвахт.

В 1851 году Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку. На ее создание он потратил всего 11 дней. К этому моменту существовало множество конструкций, но все они были громоздки и неудобны. Машина Зингера имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижимную лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинах ножной привод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса, в то время как во всех других машинах применяли ручной рычаг. В 1851 году вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком он зарегистрировал фирму I.M. Singer Company (впоследствии Singer Manufacturing Company). В 1855 году на Всемирной выставке в Париже швейная машина Singer получила первый приз. В этом же году был открыт филиал офиса компании в Париже и стартовала успешная продажа машинок в Европе. Зингер сумел снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов (столько стоила машинка в 1851 году) до 10 долларов, и сделать ее доступной практически для каждой семьи. Более 100 лет швейные машины фирмы Singer верно служили более чем 100 миллионам хозяев в 67 странах мира. Однако, в конце 20 века огромная промышленная империя стала нести убытки. Старейшую фирму потеснили на молодые, но быстро развивающиеся азиатские компании. К концу 2000 года долги Singer оказались настолько велики, что она обратилась в нью-йоркский суд за защитой по 11-й статье закона США о банкротстве. Эта статья позволяет компаниям проводить реорганизацию, не прекращая производственной деятельности. Сегодня эта американская корпорация — Singer Corporation — продолжает свою деятельность, являясь производителем космической и военной техники, а также швейных машинок, электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции.

В 1865 году английский врачДжозеф Листер впервые использовал во время операции фенол - для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Впоследствии в результате таких обработок смертность после хирургических операций упала втрое. История открытия следующая: Листер, работавший в Королевском лазарете в городе Глазго, долго пытался выяснить причину высокого уровня смертности пациентов после проведенных операций. У несчастных стремительно развивалась гангрена, и они погибали. Листер старался соблюдать в своем отделении чистоту, однако это были недостаточные меры. В 1865 году он прочитал работу Луи Пастера, в которой высказывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. И вот 12 августа 1865 года во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту (фенол), а впоследствии основал новый набор антисептических процедур. Он не только тщательно мыл руки перед каждой операцией, но еще подвергал полной санитарной обработке все инструменты и одежду. Нововведения Листера произвели революцию в хирургии и спасли много миллионов жизней.

В 1949 году в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

В 1950 году Министерство обороны США впервые выпустило справочник о том, как надо защищаться от ядерной атаки, после чего в стране начался бум строительства бомбоубежищ.

В 1960 году с мыса Канаверал был запущен Echo One - первый телекоммуникационный спутник.

В 1985 году произошла авиакатастрофа рейса Japan Airlines 123. Тогда выполнявший его Boeing 747 врезался в гору Осутака, погибли 520 человек, 4 выжили. Это была крупнейшая в истории по количеству жертв катастрофа одного самолета.

12 августа 1981 года американская компания IBM Corporation представила первую модель персонального компьютера – IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров. Компьютер стоил 1 565 долларов, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 на 4,77 мегагерца и оперативной памятью размером 16 или 64 килобайта. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. На сегодня в мире - около миллиарда персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без этих умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромные количества информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое.

В 1999 году властями Украины было принято решение о закрытии всех вытрезвителей.

В 2000 году во время учений в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка «Курск». Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Подъём «Курска» стал первой в мире операцией по подъему затонувшей на глубине атомной подводной лодки. По сей день идут споры о том, почему не были спасены моряки «Курска». Одной из причин называют непозволительно низкий уровень спасательной операции.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День встреченного рассвета и Всемирный день слонов.

Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива и Ангелины.

13 августа

Во вторник - Международный день левшей. Его впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году. День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, привлечь внимание дизайнеров, производителей к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах. Но главной озабоченностью Клубов левшей, в частности, в Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость. Кстати, список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает - Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Пол Маккартни, Ринго Старр, Мерилин Монро, Роберт де Ниро... Левшами также были Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон.

В этот день в 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. Все началось с того, что у жителя штата Коннектикут Уильяма Грея заболела жена. Необходимо было срочно вызвать врача. Телефоны в то время были большой редкостью, и единственный, находящийся вблизи владелец такого аппарата отказал Грею в просьбе сделать звонок. Именно это и послужило толчком для изобретателя заняться разработкой аппарата, который сам бы брал плату за предоставленную связь. После нескольких неудачных попыток Грей все-таки создал вполне работоспособную конструкцию «общественного телефона». Он запатентовал более двадцати конструкций телефонов-автоматов и создал собственную телефонную компанию. Первый таксофон презентовали в 1890-м году на Всемирной выставке в Париже. В том же году в американском городе Хартфорде установили первый общественный таксофон. Плату за пользование собирал специальный контроллер. Внедрение таких аппаратов существенно осложнялось, потому что их постоянно воровали. Это привело к тому, что их стали приковывать цепью и нанимать специальных сторожей. Распространению первых телефонов общего пользования как раз и мешало то, что они требовали наличия обслуживающего персонала. А это сильно удорожало данную услугу. Проблема была решена после того, как Грею удалось автоматизировать процесс оплаты. Телефоны-автоматы на протяжении всего XX века оставались неизменным атрибутом любого населенного пункта почти по всему миру. Их эра закончилась за два последних десятилетия - их вытеснила мобильная связь.

В 1907 году в Нью-Йорке заработало первое такси.

В 1913 году в Шеффилде выплавили первую нержавеющую сталь.

13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бэрдом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Бэрда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями – изобретения Пауля Нипкова. Достоинство системы Бэрда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Бэрд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов в Сохо в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку – на сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Бэйрд впервые создал действующую модель цветного телевизора – за 30 лет до его широкого практического использования.

В 1942 году в Нью-Йорке состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби».

13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, которая по замыслу СССР должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили массовые демонстрации, но это не привело ни к каким результатам. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Она стала одним из самых известных символов «холодной войны». Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть стену своими жизнями заплатило немало немцев.

В 1966 году в Тунисе запретили мини-юбки.

Неофициальные праздники - День встреч и День шумящих ракушек.

Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана и Сергея.

14 августа

В среду нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, в этот день в 1248 году началось сооружение Кельнского собора.

14 августа 1457 года в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание «Псалтири» - одной из книг Священного Писания Ветхого завета, содержащей 151 псалом. И хотя на книге были указаны только имена издателей – Иоганна Фуста и его родственника Петера Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга.

В 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик.

В 1893 году полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

В 1935 году в США была введена система социального страхования - помощи безработным.

В 1936 году впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол.

В 1952 году французский экономист А.Сови первым использовал выражение «третий мир» в отношении развивающихся стран.

В 1985 году за 47,5 миллиона долларов Майкл Джексон купил у компании «ATV Music Publishing» права на песни The Beatles.

В 1994 году телескопХаббл сфотографировал кольца Урана.

Неофициальные праздники – День воспаленного воображения, День выгула черепахи и Всемирный день ящерицы.

Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елезара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея и Софьи.

15 августа

В четверг в Украине - День археолога. Праздник установлен указом президента от 6 августа 2008 года. Археология в современном мире является очень важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, изучить культуру и быт различных эпох. Поздравляем всех причастных к этому дню!

В 1498 году в этот день в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

В 1519 году на месте индейской рыбацкой деревни был основан город Панама. Сегодня это - столица государства Панама с населением 1,3 млн человек, расположена у входа Панамского канала в Тихий океан.

В 1795 году во Франции была введена новая валюта - франк.

В 1835 году был выдан патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

В 1848 году Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, предложил обращение «Нello», т.е. – «Привет». Оно используется по сей день. История такова: в 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, презентованный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Название было производным от греческих слов: «теле» («далеко») и «фоно» («звук»). Изобретение Белла стало сенсацией. Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 м. Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Александр Белл предложил слово «Аhoy», то есть – «Эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки, при встрече. Однако, его знаменитый коллега – Томас Эдисон, который, кстати, много сделавший для усовершенствования телефонного аппарата, вскоре выдвинул альтернативный вариант. И он прижился – кто из нас не говорит, подняв трубку, - «Алло»…

В 1914 году в этот день состоялся проход первого судна через Панамский канал, хотя официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 года. Намерения построить судоходный канал на Панамском перешейке, соединяющем Северный и Южный субконтиненты Американского материка, существовали еще у средневековых испанских колонизаторов-конкистадоров.

Однако практическое воплощение подобного проекта стало возможным лишь на рубеже 19-20 веков. Инициатива строительства принадлежала французской акционерной компании во главе с прославленным строителем Суэцкого канала Фердинандом Лессепсом. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года. Но проектные ошибки, постоянно тормозившие строительные работы, вкупе с трескуче-лживой рекламой и многочисленными финансовыми злоупотреблениями принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Начались громкие судебные процессы. И слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму Маккинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца. Общая протяженность Панамского канала составила 81,6 км. Минимальная высота над уровнем моря – 83 м. Минимальная ширина по дну – 150 м. Глубина шлюзов – 12,5 м. Время прохождения судов через канал – 7–8 часов, пропускная способность – 36 судов в сутки. 15 августа 1914 года судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек было открыто - по каналу прошло первое судно, это стал корабль «Кристобаль». Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.

Неофициальные праздники - День памяти Виктора Цоя, День сладких огурцов и День шептания с лунными девами.

Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса и Романа.

16 августа

В пятницу, в отличие от других дней недели, нет официальных праздников, но есть памятные даты.

16 августа 1788 года министр финансов Франции Л. де Бриенн объявил государство банкротом.

В 1857 году в Канаде было отменено тюремное заключение за долги.

16 августа 1960 года в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики, МАА (IAA). Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства.

16 августа 1976 года вступила в силу Конвенция ООН, устанавливающая международную систему контроля галлюциногенов, стимулирующих седативно-гипнотических веществ, барбитуратов, а также снотворных, транквилизирующих и обезболивающих средств (анальгетиков). Некоторые из этих веществ вообще запрещены к использованию, другие выдаются лишь по рецептам. Конвенция предусматривает также меры против злоупотребления психотропными веществами и указывает на необходимость лечения, реабилитации наркоманов. Суть Конвенции о психотропных веществах составляют четыре списка веществ. К первому относится группа галлюциногенов (ЛСД, ДМТ и др.). Ко второму – стимулирующие вещества, а также определенные наркотические анальгетики. К третьему – различные вещества, обладающие успокаивающим, противосудорожным и наркотическим действием (барбитураты). К четвертому – снотворные, транквилизирующие и анальгезирующие вещества. Контроль над психотропными средствами осуществляют международные органы – Комиссия по наркотическим средствам и Международный комитет по контролю над наркотиками.

Неофициальные праздники - День Джокера, День чуда - своими-руками, День памяти Элвиса Пресли.

Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.

17 августа

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Инициатором его проведения выступило Международное общество прав животных (ISAR). Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации многих стран мира. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе.

В 1771 году в этот день английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

В 1896 году Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля. ДТП случилось в Лондоне. Автомобиль, управляемый Артуром Эдселлом, сбил Бриджит Дрисколл, 44-летнюю мать двоих детей. Это был первый в мире случай наезда на пешехода автотранспортом, повлекший за собой летальный исход. По словам свидетелей, автомобиль ехал с «огромной скоростью». Водитель Артур Эдселл, служащий «Англо-французской автомобильной компании», которая демонстрировала публике свою новинку, должен был ехать со скоростью четыре мили в час, но вдвое превысил ее - очевидно, чтобы произвести впечатление на юную леди, которую взялся прокатить. Согласно свидетелям, во время инцидента он с ней оживленно беседовал. Водительский опыт Эдселла насчитывал три недели. Миссис Дрисколл вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждение и вывески, объявлявшие о движении транспортных средств с мотором. Увидев несущуюся на нее повозку без лошади, она попыталась защититься от нее зонтиком, но тщетно. После шестичасового разбирательства первого в истории ДТП со смертельным исходом суд присяжных постановил, что это была «случайная смерть», и против Эдселла и компании уголовное дело возбуждать не стали. На разбирательстве прокурор заявил: «Такое никогда больше не должно случиться». Судья вынес вердикт: «Миссис Дрисколл стала жертвой собственной неосторожности».

17 августа 1896 года стартовала новая вспышка «золотой лихорадки» на Клондайке. Первое золото в местечке Реббит-Крик нашел индеец Джим Скукум, хотя долгое время это открытие приписывали его партнеру, европейцу Джорджу Кармаку, поскольку именно он юридически зарегистрировал эту находку. Когда счастливцы добрались до ближайшего города Форти Майл на реке Юкон и сообщили радостную весть, город опустел в считанные часы – практически все его обитатели ринулись искать свою «золотую» удачу.

«Золотая лихорадка» привела на запад не только золотоискателей, но и купцов, фермеров и другой бизнес, что способствовало строительству почтовых трактов и железных дорог, развитию техники, привлечению инвестиций и развитию экономики в целом.

В 1903 году Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.

В 1914 году во Львове был создан добровольческий легион «Украинские сечевые стрельцы».

В 1998 году президент США Билл Клинтон дал первые показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.

Неофициальные праздники - День лысых ежиков и День проснувшихся улиток.

Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антония, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины и Семена.

18 августа

Воскресенье третий недели последнего месяца лета отдыхает от официальных международных праздников. Но оно наполнено памятными датами. В этот день в 1826 году шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.

В 1859 году французЖан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата. Рекорд зафиксирован в Книге Гиннесса.

В 1909 году мэр ТокиоЮкио Одзаки подарил Вашингтону 2 тысячи вишневых деревьев (сакуры), которые президент СШАТафт решил высадить возле реки Потомак.

В 1958 году в США был опубликован роман Владимира Набокова «Лолита». Огромной популярностью он обязан не только стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, был без ума от девочек-подростков, которых он называет «нимфетками». Единственная радость в его жизни – наблюдать издалека за ними. Пытаясь хоть немного воплотить свои фантазии в реальности, он посещает проституток, а позже женится на «молодящейся» женщине, похожей на ребенка. После развода с ней Гумберт переезжает в Америку и случайно останавливается в доме Гейзов – вдовы и ее дочери Лолиты. Герой влюбляется в девочку и любой ценой решает остаться в ее доме. Но все завершилось трагедией... Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набокова он отрицательно не повлиял – напротив, «Лолита» принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию. Впоследствии Набоков сам перевел «Лолиту» на русский язык (переводы остальных англоязычных романов были им лишь авторизованы). Роман считается одной из самых выдающихся книг XX века: он был отмечен в списке 100 лучших романов Новейшей библиотеки, вошел в список 100 лучших романов по версии журнала Time, в список 100 книг века по версии французской газеты Le Monde и дважды был экранизирован (в 1962 и 1997 годах).

Неофициальные праздники - День смеющихся ангелов, День общего языка и День топора.

Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия, Марии

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная