Стала известна причина исчезновения из центра Киева огромной синей руки (фото)

Арт-объект убрали по истечению срока.

Вчера, 8 августа, с бульвара Шевченко в Киеве демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки.

Читайте такжеОккупанты в Крыму заменят статую богини Флоры в Никитском ботсаду на бюст Ленина

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на КГГА, инсталляцию демонтировали навсегда. Арт-объект убрали по истечению срока. Изначально, установку синей руки анонсировали как временную. Арт-объект находился в самом центре Киева с конца сентября 2018 года.

Дальнейшая судьба инсталляции неизвестна. Однако вряд ли синяя рука получит вторую жизнь. Она символизировала дружбу и общение. Установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы «Киев – город мира» по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием «Moving Monuments» (движущиеся памятники).