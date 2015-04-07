На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за опасности лавин

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 7-8 апреля, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается опасность схода снежных лавин.

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Такие данные УГСЧС в Закарпатской области предоставлены Украинским гидрометеорологическим центром.

Учитывая предупреждения, спасатели предостерегают туристов от восхождения в горы.

В УГСЧС в Закарпатской области также напомнили, что подразделения горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС области с начала года совершили 140 выездов и выходов в горы на аварийно- и поисково-спасательные работы, в ходе которых спасено 156 человек, попавших в опасность. Еще 117 граждан получили неотложную доврачебную помощь.