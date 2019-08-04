На Луганщине будут судить мужчину, который избил и выбросил собаку из окна второго этажа

Травмы животного оказались несовместимы с жизнью - чтобы избавить собаку от предсмертных страданий, ее усыпили.

Впервые в Луганской области направили в суд обвинительный акт по делу о жестоком обращении с животными — будут судить мужчину, который избил собаку, а затем сбросил ее со второго этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По данным правоохранителей 30 июня 37-летний житель Северодонецка жестоко избил и сбросил со второго этажа беспородную собаку Дину, которую приютил несколько дней назад.

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Волонтеры и ветеринары пытались спасти животное, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, поэтому ее усыпили, чтобы избавить от предсмертных страданий.

По данному факту полиция возбудила дело по статье 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Следствие по этому производстве завершилось, обвинительный акт передали в суд.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет», — напомнили в полиции.