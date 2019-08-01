Луценко показал фото с отдыха в Провансе

Генпрокурор завершил десятидневный отпуск.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возвращается на работу после отдыха в Провансе на юго-востоке Франции у берегов Средиземного моря.

Об этом генпрокурор сообщил в Facebook и разместил соответствующие фотографии с места отдыха.

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«Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья», - заявил он.

«И враги, которые, проиграв выборы, выпали из новостей и привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - обедал», - добавил Луценко.

В свою очередь, депутат Верховного Совета XIII созыва Сергей Лещенко в Facebook заявил, что Луценко с женой в июле был замечен в фешенебельном отеле во французском городке Горд. По его словам, это произошло в день, когда руководство правоохранительных органов докладывало президенту Владимиру Зеленскому по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.