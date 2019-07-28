В Украине создали должность омбудсмена по правам инвалидов

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кабинет министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.

Читайте такжеПарень с синдромом Дауна нашел работу по специальности после получения учреждения высшего образования (видео)

В структуре Секретариата Кабинета министров «в рамках предельной численности работников Секретариата» будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.