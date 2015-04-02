Обнародованы имена украинцев с затонувшего траулера "Дальний Восток"

Судя по документу, на судне были четыре гражданина Украины.

"Горобец Юрий (матрос 1 кл), Струпарик Максим (матрос 2 кл), Панко Анатолий (матрос 1 кл), Полников Сергей (Машинист РМУ)", - отмечается в документе.

Кроме этого, согласно списку российского ведомства, всего на судне находились 78 россиян, 42 человека из Мьянмы, три — из Латвии, пятеро — из Вануату.

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Согласно сообщению, в настоящее время в ходе поисково-спасательной операции были спасены 63 человека, в том числе 7 из них находятся тяжелом состоянии, а также подняты из воды тела 54 моряков.

Как сообщал УНИАН, в МИД Украины подтвердили гражданство Украины одного члена экипажа затонувшего траулера, не уточнив при этом погиб он или нет, гражданство еще троих - проверяется.