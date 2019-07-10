Украина впервые примет саммит European Impact Hub Gathering - СМИ

Рынок преобразующих инвестиций в 2018 году во всем мире уже превысил 500 млрд долл.

19-21 сентября в Украину, в Одессу, впервые съедутся более 200 представителей социальных акселераторов Impact Hub Network со всей Европы - компании и частные предприниматели, развивающие новый тренд в бизнесе - социальное предпринимательство.

Рынок преобразующих инвестиций в 2018 году во всем мире уже превысил 500 млрд долл., - об этом пишет Лига Бизнес. Событие стало возможным благодаря усилиям одесского импакт-инвестра Егора Гребенникова.

По данным издания, так называемые "преобразующие инвестиции" - движение, появившееся на Западе в 2007 году, в корне пересматривает парадигму бизнеса "деньги ради денег" и ставит во главу угла социальную ответственность. Журнал "Новое время" включил Егора Гребенникова в десятку самых влиятельных одесситов за его проекты Impact Hub Odessa и Зелёный Театр, благодаря которому Украина оказалась в центре внимания мировых социальных инвесторов.

"В импакт-инвестировании нет сверхприбыли и больших дивидендов. Окупаемость скромна или вовсе не гарантирована. Нужно прилагать много личных усилий, но взамен вы получите драйв и ощущение, что делаете что-то очень правильное", - пояснил Егор Гребенников.

По его словам, на Западе социально ответственный бизнес - норма. Существует популярное сообщество B-corporation, куда входят более 1000 фирм. Для принятия в сообщество компании оцениваются по пяти критериям: размер зарплаты сотрудников, эмоциональный климат в фирме, компенсации-бонусы, общественная активность, отношение к окружающей среде. Украинских компаний в списке пока нет.

"Развивается интересный тренд в социальных инновациях - внутреннее предпринимательство (intrapreneurship). Сотрудники внутри компании предлагают инновации, которые создают позитивный социальный и экономический эффект. Основой идеи может быть любой свободный ресурс - от простаивающего транспорта и до остатков материалов. Например, работник Nike предложил использовать пластик вторичной переработки для подошв одной из модели кроссовок", - привел пример Егор Гребенников.

Он рассказал, как создавал первый импакт-проект "Кислород" в 2006 году, благодаря наработкам которого уже в 2012-м появился Impact Hub Odessa. А он уже стал частью глобальной ассоциацииImpact Hub, объединившей более сотни центров социальных инноваций по всему миру. Теперь Impact Hub Odessa - это 1300 квадратных метров пространства, 7 регулярных программ в разных сферах, 200+ инкубированных и сопровождаемых социальных проектов, 1700 публичных событий и более 50 000 гостей в год.

По данным Лига.Бизнес, мода на импакт-проекты дошла до мировых гигантов - Apple, Adidas и Danone. Украина пока в начале своего пути. Кроме проектов Гребенникова, к импакт-проектам относят общественные рестораны Urban Space 100 в Ивано-Франковске или 4City в Одессе, 80% прибыли которых идут на социальные проекты.

Издание отмечает, что импакт-инвесторы в основном ищут ниши, где государство неповоротливо и показывают, как можно сделать, используя лучшие мировые практики. Именно так получилось с Зеленым Театром, построенным в 1935 году и впоследствии заброшенным. После его возрождения в Одессе при участии государства построили Стамбульский парк, реставрируют Греческий.

"Зависимость импакт-инвестирования от государства огромная. Большую часть проектов в сфере городской среды невозможно реализовать без участия разрешительной системы и инфраструктуры. Мои сбережения не заменят целые институции, финансируемые из госбюджета", - пояснил бизнесмен.

Егор Гребенников является соучредителем частного портового оператора ТИС. Иногда привлекает помощь иностранных благотворителей. Например, международный фонд "Видродження", который является частью сети фондов Джорджа Сороса.