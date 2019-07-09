В этом году по стандартам НУШ будут учиться 1 миллион детей - Гройсман

Государство в этом году выделит еще 1 млрд грн на оснащение классов в рамках реформы Новой украинской школы.

В этом году по стандартам Новой украинской школы будут учиться 1 млн детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время заседания координационного совета по вопросам введения реформы в сфере образования.

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«Мы начали с вами внедрение НУШ. Внедрение НУШ позволяет создать совершенно новые качественные условия подготовки украинских детей. Наша с вами задача в том, чтобы дети получили качественное современное образование и были конкурентоспособными», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2018 года в Украине стартовала ключевая реформа Министерства образования и науки – «Новая украинская школа». Все первоклассники, которые пошли в школу в 2018 году, будут учиться 12 лет.

Также они начали учиться по новому государственному стандарту начального общего образования, который ориентирован на получение компетентностей. Главная цель реформы - создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.

Государство в этом году выделит еще 1 млрд грн на оснащение классов в рамках реформы «Новая украинская школа», куда придут учиться первоклассники в сентябре 2019 года. Также более 265 млн грн выделено на повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников.