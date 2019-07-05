В Польше задержали 12 украинцев в подпольном цехе сигарет

Задержанные украинцы имели действительные документы, легализующие их пребывание в Польше.

В Силезском воеводстве разоблачили незаконную фабрику сигарет и задержали 12 граждан Украины и двух граждан Польши, в возрасте от 24 до 43 лет.

Об этом сообщает Польское Радио.

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Правоохранители изъяли почти 6 миллионов штук папирос и более 2 тонн табака. Ущерб государству оценили в более чем 8 миллионов злотых, что составляет 1,9 миллиона евро.

Как сообщили в Бескидском отделе Пограничной службы, операцию по задержанию и ликвидации незаконного цеха в городе Пекари Шльонске провели в понедельник.

Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

«В одном из частных объектов обнаружена полная линия по производству и упаковки сигарет, в частности специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. Одновременно во втором объекте обнаружили склад, где находилось несколько сотен килограммов табака», - сообщили в погранслужбе.

Одного из поляков разыскивали на основании ордера на арест за предыдущие преступления. Зато задержанные украинцы имели действительные документы, легализующие их пребывание в Польше.

Незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах Европейского Союза под видом одной из известных иностранных марок.

Как сообщал УНИАН, в Польше будут судить работодательницу, которая бросила украинца умирать.