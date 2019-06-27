В Польше будут судить работодательницу, которая бросила украинца умирать, но это редкость - СМИ

Обычно лучше всего защищен именно работодатель, ведь он находится на территории своей страны.

Доведение до суда ситуации, когда польская работодательница оставила умирать украинца, является исключением из правил. Украинцы, особенно нелегально трудоустроенные за рубежом, остаются бесправными, об этом сообщает "5 канал".

По словам главы компании, которая специализируется на трудоустройстве за границей Юлии Голиневич, именно резонанс вокруг смерти украинца привел к тому, что дело дошло до суда.

"Если бы не было вот этого шума, если бы его не нашли, если бы его не узнали и не начали поднимать свидетелей, которые могли подтвердить это – никто бы никогда и не узнал, что этот человек там работал, за исключением отметки пограничника, что он пересек границу", – сообщила она.

По словам эксперта, в данной ситуации, как и часто всего, лучше защищен работодатель, ведь он находится на территории своей страны.

Как сообщалось ранее, тело 36-летнего гастарбайтера с Украины Василия Чорния нашли в Польше местные лесники. Как выяснила полиция, мужчина работал на столярном производстве – в жарком и пыльном помещении. Потерял сознание на работе или от приступа эпилепсии, или от токсичных испарений лаков и красок. Однако работодатель не вызвал "скорую" и мужчину вывезли в лес. Действия работодателя шокировали даже поляков. В Украине у погибшего осталась жена и трое несовершеннолетних детей. Его семье пришлось собирать деньги, чтобы перевезти тело домой.