Комментарий группы 1+1 медиа в ответ на заявление Виталия Кличко

Господин Кличко не указал, что именно вызвало его возмущение.

В ответ на заявление Виталия Кличко о готовности идти в суд из-за критики действий киевской власти каналом 1+1 сообщаем:

Господин Кличко не указал, что именно вызвало его возмущение.

Это уже не первая попытка нападать на канал и журналистов во время различных предвыборных кампаний, а также использовать судебную систему как инструмент запугивания независимых СМИ.

Соратник господина Кличко ‒ Петр Порошенко ‒ не так давно тоже угрожал иском. Но угрозы так и остались в воздухе. Нам ‒ не страшно. Потому что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники.

Мы не будем поддаваться давлению и прекращать расследование коррупционных схем и злоупотребления властью ни на местных уровнях, ни на уровне государства. Поэтому готовы получить иск, но не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице.