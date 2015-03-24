В МИД не получили от России официального подтверждения гибели младшего сына Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

Он напомнил, что МИД Украины направило в правоохранительные органы России соответствующий запрос.

«По состоянию на этот момент мы так и не получили официальной информации от российских компетентных органов, была только устная, очень противоречивая информация», - сказал Перебийнис.

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«Сначала в телефонном режиме было сообщено, что гражданин, который погиб, является гражданином Российской Федерации, и является однофамильцем сына бывшего президента Украины, дальше в телефонном режиме сообщили, что это гражданин России, но имел документ на имя Виктора Давыдова. Из этой скудной информации, которую пока что нам предоставили в российских компетентных органах, никакой целостной картины о том, что произошло и были ли во время этого инцидента в автомобиле граждане Украины, составить какую-то целостную картину невозможно», - сказал Перебийнис.

Он отметил, что МИД Украины будет пытаться получить от российских правоохранительных органов официальный письменный ответ с указанием всех паспортных данных лиц, которые были участниками этого инцидента, и лица, которое погибло.

Как сообщал УНИАН, 20 марта на Байкале провалился под лед автомобиль, за рулем которого был Виктор Янукович-младший. Водитель погиб, а пассажирам удалось спастись. По данным СМИ, Януковича-младшего было похоронено 23 марта в Севастополе.