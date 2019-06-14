Киев застыл в 10-балльных пробках

Проспект Николая Бажана на левом берегу заблокирован от метро "Славутич" до метро "Бориспольская".

В Киеве вечером в пятницу, 14 июня, движение транспорта парализовали многочисленные пробки.

Согласно данным Google, движение транспорта затруднено на трех мостах, а также районе метро "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко", "Золотые Ворота", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дружбы народов", "Шулявская".

Кроме того, в пробках стоят улицы Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Новоконстантиновская, улица Электриков, проспект Степана Бандеры, проспект Героев Сталинграда, улица Богатырская.

Кроме того, на левом берегу остановилось движение возле станции метро "Гидропарк", а также заблокирован проспект Николая Бажана от метро "Славутич" до метро "Бориспольская".

Также пробки на проспекте Победы, Дегтяревской, улицах Вадима Гетьмана, Большой Кольцевой, Воздухофлотском проспекте, Николая Василенко, Академика Туполева, на Набережном шоссе.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу. Как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями.