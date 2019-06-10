Выходные в июне: на этой неделе украинцы будут отдыхать три дня

В 2019 году Зеленые праздники в Украине будут отмечать 16 июня.

Уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями.

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Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Это следует из решения Кабинета Министров Украины о переносе рабочих дней в 2019 году.

По христианским традициям каждый год Троица отмечается после 50 дней от Пасхи. В 2019 году Зеленые праздники в Украине будут отмечать 16 июня.

Согласно законодательству Троица – государственный праздник, и поскольку он приходится на выходной день, то понедельник 17 июня во всех государственных учреждениях должен быть выходным.

Напомним, что и 28 июня также будет выходным днем, поскольку в Украине отмечают День Конституции Украины.