В полиции рассказали, откуда взялась версия о травме головы мальчика
Начальник криминальной полиции Киевской области Андрей Небетов рассказал, как появилась версия о травме головы у 5-летнего Кирилла Тлявова.
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По его словам, такую версию врачи озвучили следственно-оперативной группе, когда она прибыла в медицинское учреждение. Кроме того, о полученнии травмы головы после падения также сообщали мама и бабушка мальчика.
"Затем следственно-оперативная группа выехала на место, опросила свидетелей и выяснила, где этот камень. Его изъяли и приобщили к делу", - говорит Небетов.
Пулю в голове ребенка после проведенных анализов и рентгена обнаружил нейрохирург, которого вызвали из Киева. Когда об этом сообщили в полицию, то следственно-оперативная группа снова поехала на место происшествия.
"Поняли, что произошло уголовное преступление. Начали в 23:30 проводить дополнительные осмотры. Во время них руководитель полиции вместе с сотрудниками нашли место, где стреляли по бутылкам", - сообщил он.
Уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Полиция не расследует дело, поскольку в преступлении подозреваются сотрудники полиции.
Об этом Небетов рассказал под стенами полиции в Переяславе, где проходила акция протеста "Безнаказанность убивает".