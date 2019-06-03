В Украине появится система мониторинга трудоустройства выпускников профтехов и вузов

В МОН надеются, что такая система даст возможность отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое они закончили.

Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом планируют создать систему мониторинга трудоустройства выпускников учреждений высшего и профессионального образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Читайте такжеВ Украине сегодня заработает новое украинское правописание

По мнению министра Лилии Гриневич, такая система даст возможность отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое они закончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, абитуриентам и работодателям.

Она добавила, что МОН не может создать такую систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которыми ведают разные структуры.

«Основное – это возведение единой государственной электронной базы по вопросам образования и реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужно не только сотрудничество, но и изменения законодательства. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласование данного документа и принятие его Верховной Радой Украины», – отметила Гриневич.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали о упрощенной процедуре вступления в вузы для абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса.