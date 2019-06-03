Любитель "русского мира" Царев выкупил санатории в оккупированной Алуште - СМИ

Санаторий «Хиитовец» стоил Цареву 60,4 миллиона рублей, а «Днепр» ‒ 99,8 миллиона рублей.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев стал владельцем пансионатов «Днепр» и «Хиитовец» в Алуште, которые с 2015 года арендовали фирмы его семьи. За оба санатория он заплатил 160 миллионов рублей.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Продажа санаториев «Днепр» и «Хиитовец» депутаты подконтрольного России «парламента» Крыма согласовали 27 марта. Своим решением парламент разрешил российскому правительству Крыма продать на открытом аукционе 19 объектов недвижимости пансионата «Днепр» и пять объектов пансионата «Хиитовец» в Алуште.

С 2015 года эти пансионаты находились в аренде у ООО «Сельбілляр» ‒ фирмы жены и матери Царева. Всего фирмы Царева получили в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории, включая «Днепр» и «Хиитовец».

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«Сообщение о планируемой продаже имущества этих пансионатов дало основания предполагать, что сделка готовится для фирм Царева. Поскольку они арендовали эти пансионаты, то имели приоритетное право на их выкуп. Именно по такой схеме в Крыму последние два десятилетия отчуждалось имущество крымских здравниц», - говорится в расследовании.

Царев сообщил, что крымская «власть» лишила его этих санаториев, поэтому он якобы обратился в суд, но решения оказались не в его пользу.

«Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах в Крыму. Потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговоры, которые суды потом расценивают как договор о намерениях. А то, что ты с ним тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то расхотелось, и все разрывается», ‒ сказал Царев Крым.Реалии в начале апреля.

Тогда же он отрицал возможность выкупа этих санаториев, поскольку имел намерение продолжать добиваться их возвращения в судебном порядке.

Но уже в конце апреля госучреждение «Солнечная Таврика» продала оба санатории. Покупателем оказалось ООО «Ветеран» ‒ ялтинская фирма Царева и его матери Нины Царевой. Как сообщает российский федеральный портал торгов, заявка этой фирмы оказалась единственной на аукционе.

Аукцион состоялся 30 апреля, полноправным владельцем объектов санатория ООО «Ветеран» могло стать в середине мая.

Пансионат «Хиитовец», который стоил Цареву 60,4 миллиона рублей, расположен в центре Профессорского уголка в Алуште, на первой линии у моря. Он имеет собственный песчано-галечный пляж.

Пансионат «Днепр, который стоил экс-депутату 99,8 миллиона рублей, расположенный по соседству.

В рамках инвестиционных соглашений с Царевым планировалось, что крымское "правительство" останется владельцем «Днепра» и «Хиитовца», и будет контролировать блокирующий пакет их акций. Но в итоге чиновники продали их первому, кто отправился на торги.