В Житомире открыли кардиохирургический центр (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжеств председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский отметил, что открытие центра состоялось учитывая высокий уровень кардиологической заболеваемости жителей области - только в прошлом году в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 7 тысяч 364 больных, из них от инфаркта миокарда - 211 человек.

Реконструкция площадей для кардиохирургического центра на базе областной больницы началась в сентябре 2012 года. На его создание из областного бюджета было направлено 22,6 млн грн, в том числе свыше 10,9 млн грн - на строительные работы и свыше 11,6 млн грн - на медицинское оборудование.

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Центр состоит из кардиохирургического отделения на 16 мест, операционного блока и отделения анестезиологии и интенсивной терапии для кардиохирургических больных на 6 мест. Здесь будут выполняться оперативные вмешательства на открытом сердце с клапанной патологией сердца, ишемической болезнью сердца, с тромбоэмболией легочной артерии, патологией магистральных сосудов.

Сейчас заведение уже готово принимать пациентов.

"Новый кардиоцентр позволит спасти жизнь большому количеству людей", - сказал на торжестве председатель Житомирского областного совета Виталий Француз. Директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Александр Торбас отметил, что кардиохирургический центр в Житомире даст возможность снизить летальность от сердечных и сосудистых болезней жителей области.

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