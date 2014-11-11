В украинских университетах могут ввести курсы военной медицины

Об этом сообщил руководитель военно-медицинского департамента Минобороны Виталий Андронатий, передает Радио Свобода.

«Сейчас готов проект постановления Кабинета министров, чтобы эти кафедры вернуть. Ситуация в АТО показала, что все врачи должны владеть принципами организации военной медицины, военно-полевой хирургии, потому что она имеет определенную специфику и отличается от той плановой хирургии, которой хирурги пользуются в своих больницах», - отметил Андронатий.

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По его словам, ранее специалисты военно-медицинского департамента Минобороны и советник президента Украины Ольга Богомолец выступили с инициативой возродить военно-медицинское образование, начиная с педагогических, военных и медицинских вузов. Школьники также должны получить знания по оказанию неотложной домедицинской помощи, считает Андронатий.