Во Львове отметили День Героев (фото, видео)

Праздничные мероприятия завершились торжественным шествием на проспекте Свободы и выступлением оркестра на площади возле памятника Тарасу Шевченко.

Сегодня во Львове отметили День Героев. В этот день чтят память всех украинцев, которые пожертвовали собственной жизнью в борьбе за свободу и независимость Украины.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, представители власти города и области, духовенства, общественности возложили цветы к памятнику Роману Шухевичу, Степану Бандере и другим борцам за волю Украины.

Праздничные мероприятия завершились торжественным шествием на проспекте Свободы и выступлением оркестра на площади возле памятника Тарасу Шевченко.

В частности, по проспекту Свободы торжественно прошли представители участников АТО, ветеранских, волонтерских и патриотических организаций, представители молодежных общественных организаций и студенческой молодежи, учащиеся лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, ученические чоты из числа учащихся общеобразовательных школ Львова.

Также возле памятника Тарасу Шевченко состоялось выступление оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, мероприятия по случаю Дня Героев сегодня начались с возложения цветов к памятнику главному командиру УПА генерал-хорунжему Роману Шухевичу в Белогорще. Отсюда стартовала ежегодная эстафета — пробег студентов Львовского государственного университета физической культуры.

После этого состоялось возложение цветов, зажжение лампадок и экуменическая панихида у могил Героев на Лычаковском кладбище (поле почетных захоронений № 67 и № 76). Также состоялись торжественные мероприятия у памятника Степану Бандере.