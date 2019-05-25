На Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку 24 военнопленных украинских моряков (фото)

На Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку 24 военнопленных украинских моряков, которых ровно полгода назад захватили российские силовики.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами мероприятия стали партии «Демократична сокира», «Сила людей» и «Украинская галицкая партия».

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Вместе с тем представители партий отметили, что акция не носит политический характер, а ставит целью напомнить обществу и властям об узниках Кремля, а также морально поддержать моряков.

Во время вступительной речи отмечалось, что за полгода в стране произошло много событий, поэтому граждане могли забыть о моряках, но они должны помнить о них и не бросать на произвол судьбы.

Ораторы подчеркивали, что освобождение пленников является делом каждого украинца, поэтому необходимо защищать их в судах, напоминать об этом международному сообществу и хранить их имена в памяти.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «Вспомни о моряках! Освободи моряков, освободи море» и «Вспомни о моряках. Клетка не сломит морского волка», а также бумажные кораблики.

Организаторы напомнили, что сегодня в Гааге Международный трибунал ООН по морскому праву должен обнародовать решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ о захвате моряков. Временные меры заключаются в немедленном освобождении Россией 24-х украинских моряков и возвращении их на родину.

В конце акции участники вслух назвали имена и фамилии каждого из 24-х моряков.

Мероприятие в Киеве проводилось в рамках всеукраинской акции «Вспомни о моряках. Полгода в плену».

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля суд в Москве продлил сроки ареста всем 24 военнопленным морякам до конца июля.