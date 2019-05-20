цей матеріал доступний українською

"Новый этап": Зеленский за 5 минут до инаугурации запостил селфи с женой (фото)

09:59, 20 мая 2019
Политика
2048 0

Читайте такжеНа инаугурацию Зеленского прибыли актеры "95 квартала" (фото)

Снимок опубликован на его странице в Facebook.

"Новый этап. Мы готовы", - лаконично подписал он фото.

Церемония начинается в 10.00.

За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский