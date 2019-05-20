"Новый этап": Зеленский за 5 минут до инаугурации запостил селфи с женой (фото)

Церемония начинается в 10.00.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал фото со своей женой за 5 минут до начала церемонии инаугурации.

Читайте такжеНа инаугурацию Зеленского прибыли актеры "95 квартала" (фото)

Снимок опубликован на его странице в Facebook.

"Новый этап. Мы готовы", - лаконично подписал он фото.

Церемония начинается в 10.00.

За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.