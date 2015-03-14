На Харьковщине сотрудник РГА в течение 5 лет получал зарплату за несуществующих работников

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, правоохранители сектора противодействия преступности в сфере экономики разоблачили злоумышленника в начале марта.

По сведениям милиции, 56-летнее должностное лицо, сговорившись с директором местной школы, включило в тарификационные списки фамилии своих знакомых и получало за них заработную плату. Убытки, нанесенные государству с 2010 года и до настоящего времени, составили 70 тыс. грн.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Харькове за взятку будут судить мэра города Мерефа

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Досудебное расследование продолжается.