Крымчане жалуются на то, что их заставляют покупать лекарства упаковками

В частности, люди недовольны тем, что теперь им приходится покупать дорогостоящие препараты целыми упаковками, а не как раньше, определенным количеством блистеров, пишет Крым.Реалии.

Об этом заместитель председателя "Совета министров" Крыма Лариса Опанасюк рассказала на заседании крымского "правительства" 11 марта.

Читайте такжеАптекам оккупированного Крыма запретили продавать меньше упаковки таблеток«На протяжении уже нескольких месяцев люди обращаются. Я понимаю, что в соответствии с российским законодательством правильно поступают в аптеках, но в нашей ситуации, учитывая высокие цены на лекарства, нужно продумать какой-то формат, чтобы дать возможность людям покупать препараты не полностью упаковками, а отдельно блистерами», – сказала Опанасюк.

Самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов поручил "Минздраву Крыма" подумать над решением этой проблемы.

Как сообщалось раньше, в конце февраля на полуострове наблюдался дефицит медпрепаратов. Люди жаловались на отсутствие противовирусных препаратов и спирта, а также некоторых видов седативных препаратов.