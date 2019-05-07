Людей негусто: в оккупированном Крыму начался курортный сезон (видео)

В первые дни мая 2019 года в Крыму большого количества туристов не наблюдается.

В оккупированном Крыму местная "власть" заявляет о подготовке к "рекордному" курортному сезону, однако пока что людей на пляжах не слишком много.

Об этом говорится в видеорепортаже из Крыма, опубликованном изданием "Украина.ру".

Читайте также"Путин, введи сезон": в сети показали фото безлюдных пляжей Крыма

Как можно заметить на видео, несмотря на начало курортного сезона, в первые дни мая 2019 года в Крыму большого количества туристов не наблюдается.

"В эти относительно не теплые майские дни, пляж Массандры, который закрыт на реконструкцию, выглядит вот примерно так. Людей мало, море штормит, время послеобеденное, поэтому прохладно", - рассказывает корреспондент.

В то же время, представители оккупационной власти заявляют о подготовке к "полной загрузке" отдыхающими и говорят о необходимости "реинноваций" имеющихся туристических объектов и строительство новых.