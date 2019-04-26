В Припяти устроили акцию памяти в честь годовщины взрыва на Чернобыльские АЭС (видео)

Ровно 33 года назад произошла крупнейшая за всю историю ядерной энергетики авария.

Годовщина Чернобыля: в Припяти устроили акцию памяти в честь годовщины взрыва на ЧАЭС.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Объявления об аварии на атомной станции, сирены и суета пожарных машин. Ночью в Припяти доносились тревожные звуки.

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Ровно 33 года назад произошла крупнейшая за всю историю ядерной энергетики авария - взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Люди, которым тогда пришлось эвакуироваться, уже несколько лет подряд проводят акцию памяти и оживляют заброшенную Припять.

Сегодня Чернобыльская зона неудержимо влечет к себе туристов и сталкеров. Последние попадают на территорию незаконно. Одних манят заброшенные здания, других колесо обозрения, а кое-кто мечтает встретить местную рыжую звезду - припятского почти ручного лиса Семена.

”За более чем 30 лет чернобыльская зона стала не только запретным местом, но и понравившимся туристическим уголком. Сейчас экскурсоводы готовы показывать гостям не только атомную станцию, а и десятки заброшенных деревень, в которых с одной стороны жизнь остановилась, а с другой - продолжает бушевать”, - рассказывает корреспондент ТСН Антон Страшко.