Василий Веселый: игровой комнате в “Мисте Добра” быть

Благотворительная инициатива оказывает помощь матерям, которые оказались на грани лишения родительских прав.

130 детей не попали в интернаты из-за поддержки их семей черновицким проектом “Мисто Добра”. Благотворительная инициатива оказывает помощь матерям, которые оказались на грани лишения родительских прав. Многим из них негде жить, они пережили насилие, имеют проблемы со здоровьем или употреблением алкоголя и наркотиков, не имеют опыта по уходу за ребенком и собой. Со всеми этими проблемами им помогают в центре.

“К сожалению, бедность часто становится преградой для получения человеком образования, лечения, защиты своих интересов. Но бедность – это не приговор для любящей семьи. Бедные родители – не плохие родители! И если вовремя поддержать семью, то можно изменить всю судьбу ребенка. Мы работаем чтобы не допустить попадания детей в интернат!”, - говорит основательница инициативы Марта Левченко.

Сегодня “Мисто Добра” арендует помещение на деньги благотворителей. При наличии собственного дома, эти средства пошли бы на содержание дома с коммунальными платежами, и питанием подопечных, а самое главное, позволили бы брать под опеку детей и создать бесплатный реабилитационный центр. Собственный дом стал бы залогом того, что завтра мамы с детьми не окажутся на улице из-за решения владельца дома продать его или сдавать в аренду другим. Именно поэтому было начато строительство центра. Эти работы происходят без поддержки государства, только на деньги благотворителей и неравнодушных граждан. Один из них меценат Василий Веселый:

“Построить приют для тех, кто в нем нуждается - достойное дело для настоящего мужчины. У меня есть сын, в прошлом году я приобщился к акции “Дерево памяти”, посадив деревья в честь погибших в зоне ООС бойцов, вот теперь участвую в построении дома. Могу сказать, что программу минимум в этой жизни выполнил.”

“Мисто Добра” получит новейшую игровую комнату, выполненную из вполне экологичных материалов с учетом рекомендаций психологов и педагогов. Комнату украсит настоящий скалодром-лазанка для детей, магическое дерево, в котором можно будет спрятаться и почувствовать себя защищенным, зона с разнообразными игрушками, а путь к комнате будет проходить через сказочный шкаф с книгами. На фасаде центра появится еще один кирпич с именем благотворителя - Василия Веселого.