Минздрав Украины определил врачей, которые обследуют Савченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, соответствующее письмо с персональным составом медицинской комиссии для проведения обследования Савченко ведомство направило в Кабинет министров Украины и Министерство иностранных дел Украины.

В Минздраве проинформировали, что в состав комиссии вошли главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Гастроэнтерология», доктор медицинских наук, профессор Наталья Харченко, заместитель главного врача по медицинским вопросам клинической больницы «Феофания», врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Строкань и заведующий кафедры неврологии Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, невропатолог, доктор медицинских наук, профессор Лариса Соколова.

Читайте такжеСавченко попросила врачей разработать рацион для выхода из голодовки - адвокат

После ряда согласительных процедур с представителями Российской Федерации украинские врачи смогут выехать в Москву для проведения обследования Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко с 15 декабря 2014 года голодает в знак протеста против незаконного заключения в России. На протяжении последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

Вчера, 5 марта, в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.