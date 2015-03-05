ФСИН заявляет, что Савченко согласилась попить куриного бульона

"Сегодня обвиняемая Надежда Савченко согласилась выполнять рекомендации врачей по поддержанию состояния своего здоровья и дала согласие на прием куриного бульона", - сказано в сообщении ФСИН.

В то же время, сообщается, что она не отказалась от продолжения голодовки.

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"Надежда Савченко остается под динамическим наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию", - заявили также во ФСИН.

В то же время адвокат Савченко Марк Фейгин написал в Twitter, что собирается проверить эту информацию.

Сейчас я поеду к Савченко и всё узнаю насчёт "частичного прекращения голодовки", как сообщает ФСИН. До этого сообщать нечего. — Mark Feygin (@mark_feygin) 5 Март 2015

Ранее УНИАН сообщал, что защита Савченко хочет обжаловать в Мосгорсуде ее недопуск на заседания ПАСЕ.