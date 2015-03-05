ФСИН заявляет, что Савченко согласилась попить куриного бульона
Во ФСИН РФ заявили, что украинская летчица Надежда Савченко, согласилась попить куриного бульона.
"Сегодня обвиняемая Надежда Савченко согласилась выполнять рекомендации врачей по поддержанию состояния своего здоровья и дала согласие на прием куриного бульона", - сказано в сообщении ФСИН.
В то же время, сообщается, что она не отказалась от продолжения голодовки.
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"Надежда Савченко остается под динамическим наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию", - заявили также во ФСИН.
В то же время адвокат Савченко Марк Фейгин написал в Twitter, что собирается проверить эту информацию.
Сейчас я поеду к Савченко и всё узнаю насчёт "частичного прекращения голодовки", как сообщает ФСИН. До этого сообщать нечего.
— Mark Feygin (@mark_feygin) 5 Март 2015
Ранее УНИАН сообщал, что защита Савченко хочет обжаловать в Мосгорсуде ее недопуск на заседания ПАСЕ.