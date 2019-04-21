Facebook напомнил украинцам о выборах президента

На данный момент более 8 тыс. пользователей соцсети сообщили, что будут голосовать.

Социальная сеть Facebook напомнила украинцам, что сегодня начался второй тур президентских выборов, и предложила получить информацию о голосовании и рассказать, проголосовали ли вы.

Соцсеть направляет пользователей на сайт Центральной избирательной комиссии. На данный момент более 8 тыс. пользователей соцсети сообщили, что будут голосовать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, проходит второй тур выборов президента Украины, в который вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.