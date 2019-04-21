Facebook напомнил украинцам о выборах президента
10:04, 21 апреля 2019Общество
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На данный момент более 8 тыс. пользователей соцсети сообщили, что будут голосовать.
Иллюстрация / REUTERS
Социальная сеть Facebook напомнила украинцам, что сегодня начался второй тур президентских выборов, и предложила получить информацию о голосовании и рассказать, проголосовали ли вы.
Соцсеть направляет пользователей на сайт Центральной избирательной комиссии. На данный момент более 8 тыс. пользователей соцсети сообщили, что будут голосовать.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, проходит второй тур выборов президента Украины, в который вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
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Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко