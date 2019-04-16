Лидер Еврейской общины Украины поздравил евреев с Песахом 2019

Михаэль Ткач, руководитель Объединённой еврейской общины Украины, опубликовал поздравление с одним из главных праздников еврейской традиции - Песахом.

Об этом сообщает портал еврейских новостей JewishNews.

“Шалом, друзья!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным весенним праздником Песах!

Название праздника происходит от слова «пасах» - прошел мимо, миновал. Перед казнью первенцев Египта Б-г повелел евреям заколоть ягнят в праздничную жертву, а их кровью пометить дверные косяки своих домов. В ночь 15 нисана, во время казни, Б-г «прошел мимо» домов евреев, и никто из еврейских первенцев не пострадал.

Евреи уходили из Египта так быстро, что тесто, которое они заквасили, не успело подняться – так появилась маца, которая сегодня является главным символом праздника Песах. Согласно Б-жественному приказу, в память об Исходе мы едим мацу на протяжении 7 дней.

День Исхода – это день рождения еврейского народа. Тора предписывает нам во всех поколениях смотреть на себя так, как будто это именно мы выходили из Египта, от ограничений и рабства – к свободной жизни на собственной Земле.

В эти праздничные дни желаю всем Вам большого счастья, здоровья, радости, любви, и, в первую очередь, мира в наших домах и на нашей земле. Пусть этот праздник будет ярким, радостным и по-весеннему теплым! Хаг Песах самеах!” - написал Михаэль Ткач на своей странице в Facebook в понедельник 15 апреля.

Напомним, празднование Песаха 2019 начнется на закате 19 апреля и продлится 8 дней.

В этом году Объединённая еврейская община Украины раздала 21 тонну мацы евреям Украины, а также выделила финансовую помощь общинам — членам ОЕОУ, для празднования Песаха - 1,2 миллиона гривен.