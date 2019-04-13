Запорожцы блокировали оживленную дорогу после гибели ребенка под колесами авто (видео)

Люди требовали появления светофоров и пешеходных переходов.

В Запорожье люди заблокировали дорогу, которая ведет к Симферопольской трассе. Это произошло после гибели 7-летнего ребенка, которого сбил внедорожник.

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Как говорится в сюжете ТСН, рев клаксонов, озадаченная полиция и разбушевавшаяся толпа – так происходило блокирование движения по улице Сикорского, которая ведет на трассу. Взрыв эмоций вызвало ДТП, которое произошло в начале недели на этой улице. Тогда водитель BMW насмерть сбила 7-летнего мальчика. Трагедия произошла, когда внедорожник пошел на обгон грузовика. После наезда ребенка отбросило на обочину, он умер еще до приезда скорой. "Камаз проезжал – пропускал ребенка. А она его обгоняла, "Камаз". И получается, на полной скорости, даже не было тормозного пути", - говорят местные жители. "И здесь каждый год три-четыре человека сбивают! За две недели сбили двоих", - сетуют они.

Полицейские разворачивают машины и направляют в объезд. Улица Сикорского – одна из самых оживленных в Запорожье. Она соединяет Шевченковский район с трассой Харьков-Симферополь. Ежедневно по улице проезжают тысячи авто, среди них множество транзитных грузовиков. При этом на улице нет даже разметки, а пешеходных переходов лишь несколько на 7-километровый участок. Уговорить людей разблокировать движение приехал лично глава местной райадминистрации. По словам чиновника, установить на дороге "лежачих полицейских" по закону нельзя, потому что улица имеет статус магистральной. Так же не будут ограничивать и скорость движения транспорта. "Знаки об ограничении скорости устанавливаться не будут, потому что сами правила дорожного движения предусматривают ограничение до 50 км/ч", - заявил председатель Шевченковской райадминистрации Федор Майер.

Уменьшить аварийность пытаться другими средствами. "Это восстановление дорожной разметки, установка кнопочных светофоров, установка шумовых полос, которые будут предупреждать водителя о том, что перед ним пешеходный переход", - говорит руководитель управления патрульной полиции в Запорожской области Светлана Михайловская. Движение транспорта по улице люди разблокировали через час – после того, как им пообещали установить знаки с предупреждением о видеофиксации нарушений. Сами камеры появятся позже, когда найдут на них средства.