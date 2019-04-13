Германия передала Украине уникальный артефакт - грамоту Петра І (фото)

Грамота Петра І, датированная 1708 годом, была утрачена в годы Второй мировой войны.

Сегодня из Германии в Украину доставили уникальный исторический документ - грамоту Петра.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, который лично встретил артефакт в международном аэропорту "Борисполь".

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Артефакт, датированный 1708 годом, был утрачен во времена Второй мировой войны, а с конца 1950-х хранился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

«Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская», где очень скоро мы представим грамоту к осмотру», - отметил министр.

Эта передача стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны.