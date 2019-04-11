Контрразведчики задержали харьковского полицейского за шпионаж в пользу России

Кроме секретной информации, касающейся армии и силовых ведомств, мужчина передавал россиянам личные данные патриотически настроенных жителей Харьковской области.

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали харьковского полицейского, который шпионил в пользу России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк. По его словам, 9 апреля в Харькове контрразведчики СБУ задержали работника областного управления Национальной полиции.

В СБУ установили, что он был завербован в городе Белгород (Россия) кадровыми сотрудниками ГРУ Генштаба ВС РФ на основе лояльного отношения к политике Кремля.

Российский разведчик, который его завербовал, неоднократно находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, где создавал агентурные сети из числа граждан Украины.

«Выполняя задания российского разведчика полицейский использовал свое служебное положение для сбора и передачи российской стороне информации с ограниченным доступом, которая циркулировала в Министерстве внутренних дел и Нацполиции, а также информацию о дислокации, мобилизационной готовности воинских формирований и подразделений военных структур в Харьковской области, в том числе и задействованных в ООС и ранее - в АТО», - сообщил Настюк.

По его словам, в ходе обыска по месту жительства у задержанного обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности и связей с кадровым офицером российской разведки: магнитные накопители информации с секретной информацией, а также компьютер с секретными данными.

Настюк добавил, что этот полицейский передавал россиянам информацию с грифом "секретно" и "для служебного пользования" о составе сил, привлеченных к территориальной обороне Харьковской области, укомплектовании частей службы охраны порядка мобилизационными ресурсами, мобилизационных планах спецформирований Национальной полиции.

Кроме того, он осуществлял сбор и обобщение информации о патриотически настроенных жителях Харьковской области.

"Там есть полные данные - идентификаторы связи, адреса проживания, страницы в соцсетях относительно более 500 граждан - активистов общественно-политических объединений, волонтерских движений, добровольцев Нацгвардии, участников АТО", - уточнил Настюк.

Также Настюк подчеркнул, что задержанный полицейский шпионил по идейным убеждениям, поскольку сам является сторонником "русского мира".

"О идейной основе противоправной деятельности полицейского свидетельствует значительное количество изъятых материалов антиукраинского содержания, пропаганды "Новороссии", "Харьковской народного республики" и идей "русского мира", - добавил он.

Также контрразведчик СБУ отметил, что этот полицейский соблюдал строгие меры конспирации при общении с российскими разведчиками: для связи и передачи сведений использовались программы шифрования сообщений, а также личные встречи на территории Белгородской области, куда полицейский выезжал якобы к родственникам.

Сейчас полицейский задержан для избрания меры пресечения, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена").

Кроме того, Настюк подчеркнул, что лица, имеющие доступ к секретным материалам, должны выезжать за пределы Украины только после прохождения определенной процедуры, и сейчас следствие устанавливает обстоятельства, при которых этот полицейский ездил в Россию, были ли соблюдены эти процедуры. Также следователи будут проверять, каким образом и на каких основаниях этот полицейский получил доступ к секретным документам, которые передал российским разведчикам.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская напомнила, что еще два года назад СБУ разработала законопроект, которым предлагается установить запрет на выезд в страну-агрессор госслужащим и правоохранителям, но документ до сих пор не принят.