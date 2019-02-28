В России майора ЧФ РФ и его супругу осудили за "шпионаж" в пользу Украины

В ФСБ утверждают, что осужденные майор Дмитрий Долгополов и его сожительница Анна Сухоносова целенаправленно собирали и передавали украинской разведке сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ, составляющие государственную тайну.

В России военнослужащего Черноморского флота и его супругу осудили за шпионаж в пользу Украины во временно оккупированном Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом (Ростов-на-Дону) признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решением суда Дмитрий Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Анна Сухоносова - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима. Они были задержаны в сентябре 2017 года Федеральной службой безопасности в Симферополе.

«В ходе суда они вину признали полностью и раскаялись в содеянном», - отметили в центре общественных связей ФСБ.

Сообщается, что осужденный якобы работал на военную разведку Минобороны Украины.

«Установлено, что Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова Д. А. к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

В ЦОС утверждают, что указанные лица целенаправленно собирали и передавали украинской разведке составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Симферополе двух граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова за якобы шпионаж в пользу Украины.

В ФСБ утверждали, что эти лица собирали и передавали спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, составляющие государственную тайну. По данным ведомства, Долгополов проходит военную службу в Крыму.