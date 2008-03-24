Возле станции метро «Харьковская» в Киеве горит рынок (фото)
21:10, 24 марта 2008Общество
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Огонь охватывает всю территорию
В Киеве, около станции метро «Харьковская», горит крытый рынок «Вырлица». Об этом с места событий сообщил сотрудник Корреспондент.net.
Пожар начался около 18:45.
На месте работают четыре пожарных расчета. Подъезжают новые пожарные машины.
Пламя распространяется на всю территорию рынка.
Фото Александра Заровного / УНИАН
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