В Харькове из больницы выписан еще один пострадавший во время теракта

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации (ОГА) со ссылкой на директора департамента здравоохранения ОГА Александра Галацана.

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Отмечается, что в медицинских учреждениях Харькова продолжают оставаться 7 человек, пострадавших от взрыва во время мирной акции 22 февраля. По словам Александра Галацана, состояние потерпевших оценивается как стабильное, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Пять пострадавших от взрыва проходят стационарное лечение в многопрофильной больнице №17, один пострадавший - в больнице скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова, один - в многопрофильной больнице №25.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля возле Дворца спорта во время митинга Достоинства, посвященного памяти Героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО произошел взрыв в результате которого 4 человека погибли, еще 11 получили травмы.