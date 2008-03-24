Ани Лорак споет на Евровидении в корсете а-ля Виктория Бекхэм? (фото)

Возможно Ани Лорак будет представлять Украину на Евровидении в Белграде в костюме от Роберто Кавалли. Во время промо-тура по Прибалтике, Каролине удалось связаться с Роберто Кавалли и нанести ему дружеский визит. Певица посетила Флоренцию, где и состоялась ее встреча с дизайнером, сообщает сайт Ани Лорак.

Так как Роберто Кавалли человек достаточно занятой и почти сразу уехал, все мелкие детали по платью обсуждались с его личным помощником.

Команда Кавалли знала, что именно нужно предложить украинской певице. Они тщательно подготовились к встрече со звездой: изучили сайт, посмотрели клипы, прослушали песни. Каролине сразу же предложили 5 вариантов будущего платья. Когда Ани зашла в дом из колонок доносилась песня Shady lady.

Несколько часов проходило обсуждение нового наряда. Певице показали эскизы платьев, которые модельер когда-то делал для группы «Spice girls». Сайт сообщает, что Каролина выбрала платье с корсетом. Как сказал ассистент Роберто, такой же когда-то был использован для платья Виктории Бекхем.

Очевидно, речь идет о скандально известном «золотом» корсете, из-за которого с Викторией Бекхэм произошел конфуз во время концерта Spice Girls в Лондоне.

По информации «Topnews.ru», специально сшитый Роберто Кавалли для Бекхэм корсет был невероятно узким, и новые грудные имплантанты, к которым Виктория на тот момент не успела привыкнуть, буквально выскочили из корсета.

Впрочем, сайт Ани Лорак сообщает, что певица до сих пор не пришла к окончательному решению, в каком же именно одеянии она представит Украину в Белграде. Специально для Shady lady дизайнер Анжела Лисица уже сшила два платья: розовое с драгоценными камнями и серебряное, сшитое из тоненьких цепочек.