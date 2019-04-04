Вятрович рассказал об успехах в работе над новым законом о деколонизации

Документом, кроме изменения дат основания городов, возможно, будут предусмотрены определенные переименования и демонтаж памятников.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович надеется, что законопроект о деколонизации будет разработан в этом году.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о продвижении работы над соответствующим законопроектом.

Вятрович отметил, что сейчас уже была проведена одна публичная дискуссия по такому законопроекту, планируется проводить их и в дальнейшем.

"Кроме того, сейчас пытаемся сформировать экспертную группу, то есть историков, юристов, людей, которые знакомы с международным опытом. Для того чтобы изучать этот опыт и уже имплементировать его в Украину", - рассказал он.

По словам Вятровича, кроме изменения дат основания городов, в документе речь может идти и об определенных переименованиях и демонтаже памятников.

На уточнение, какие органы пока участвуют в разработке законопроекта, он отметил, что главным инициатором документа является УИНП, к работе привлекаются эксперты, прежде всего, историки из разных институтов. В то же время депутаты, добавил Вятрович, еще не приобщались.

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Он также уточнил, что текста законопроекта пока еще нет, но УИНП имеет право разработать его и подать в парламент как правительственный.

Отвечая на вопрос о возможных сроках разработки законопроекта, Вятрович сказал: "Сейчас трудно говорить. Будем стараться в этом году".

Как сообщал УНИАН, в пределах деколонизации Украины Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда в Днепропетровской области.

По словам Вятровича, нельзя выводить год основания Днепра со времени основания Екатеринослава российской императрицей Екатериной II, а Павлограда – со времени названия города именем ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более давнюю, казацкую историю. Еще пример - Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18 века.

В частности, деколонизация будет предусматривать избавление в публичном пространстве от того наследия имперского прошлого, которое может быть использовано для восстановления российской империи, возможно, будут предложения и по изменению топонимики, связанной с имперским прошлым.

Вятрович отметил, что с декоммунизацией было проще, поскольку соответствующее законодательство уже имели и успешно воплотили страны Восточной Европы, тогда как в отношении деколонизации «достаточно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украины, нам нужно начинать изучать этот опыт».